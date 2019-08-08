OTV: الحل المطروح حاليا بشأن قبرشمون لم يحظ بايجابية لدى ارسلان وعلى الارجح لا جلسة للحكومة غدا

عملت قناة الـ"OTV" أن "الحل المطروح حاليا بشأن حادثة ​قبرشمون​ لم يحظَ بايجابية لدى رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ وعلى الارجح لا جلسة ل​مجلس الوزراء​ غداً".

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