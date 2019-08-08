قيومجيان: أركان العهد هم من يعوقون تقدم العهد وهناك مثل يقول الولد ولد لو حكم بلد

لفت وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ إلى أن "البلد في مكان و"​التيار الوطني الحر​" ورئيسه وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في مكان آخر حيث أن تركيزنا في الازمة الاقتصادية والحلية المالية المهددة وهو يتحدث عن ملفات ليس وقتها"، متسائلا "أين حاربنا العهد بالبواخر أو التجنيس؟ أركان العهد هم من يعرقلون تقدم العهد".

وفي حديث تلفزيوني، أشار قيومجيان إلى أنه "على باسيل أن يعرف حجمه حتى لو كان رئيس تيار وعليه معرفة حجم رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​"، مؤكداً أن "الولد ولد ولو حكم بلد"، داعياً باسيل الى "الاهتمام بانقاذ العهد والا يشغل باله بالعلاقة بين "القوات اللبنانية" وبين رئيس الحكومة سعد الحريري التي تجمعنا به مبادئ 14 آذار".