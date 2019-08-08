بلال عبدالله: أدعو باسيل بالا يحاضر بالعفة ومصادر أمواله معروفة

علق عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على خطاب رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل بذكرى 7 آب، قائلا "كلام باسيل أتى باطار غير مقبول"، مشيراً إلى أن "كل الاثباتات تؤكد من بدأ باطلاق النار".
وعن بيان السفارة الاميركية في لبنان بشأن حادثة قبرشمون، أكد عبدالله في حديث تلفزيوني أنه "لم يطلب أي أحد من السفارة الاميركية التدخل في الملف"، مشيراً إلى "إننا لسنا نحن من نُتهم بالسفارات ولسنا نحن من هربنا على السفارات ومن بيته من زجاج لا يراشق الناس بحجارة".
وأكد "إننا طوينا صفحة الحرب ولكن هم لا يريدون فتحها مجدداً"، مشيراً إلى أن "باسيل هو المحرض الاساسي في حادثة قبرشمون وفكره إلغائي وكلامه قمة الفشل السياسي وأدعوه الا يحاضر بالعفة ومصادر أمواله معروفة".
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