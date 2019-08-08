سألت مصادر قناة الـ"LBCI" عن "سبب الضجة الّتي رافقت بيان السفارة الأميركية في بيروت حول حادثة ​قبرشمون​". وأوضح أنّ "هذه الضجة قد تكون متأتّية من توقيت صدور البيان، عقب المؤتمر الصحافي لـ"​الحزب التقدمي الإشتراكي​" الّذي ادّعى أنّ هناك تدخّلات سياسيّة في ​القضاء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـLBCI: الضجة حول بيان السفارة الأميركية قد تكون بسبب توقيت صدوره عقب مؤتمر التقدمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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