مروان الحايك: التطبيقات باتت تصرف أكثر من الأول

أوضح رئيس مجلس إدارة ​شركة "ألفا"​ ومديرها العام ​مروان الحايك​، تعليقًا على الشكوى بأنّ "الجيغابايت" تُستهلك بسرعة ما يرتّب على المشتركين أعباء مالية كبيرة، أنّ "التطبيقات أو الـ"platforms"، باتت تصرف أكثر من الأول. وهناك تطبيقات في الخلفية لا يشعر بها المواطن، كتلك المتعلّقة بخدمات الموقع، "google cloud" و"amazon cloud"، وهي تتسهلك إنترنت من دون أن ينتبه المستهلك لذلك".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "إذا كان لدى المشتركين حسابًا على الـ"cloud"، فيجب أن ينتبهوا أنّ الـ"باك-آب" ليس على إنترنت الهاتف، وأنّ 5 جيغابايت مثلًا لا تكفي لمشاهدة أفلام "hd" أو "​يوتيوب​" يوميًّا".

وركّز الحايك على أنّ "المشترك هو يقرّر كيفية التحكّم بباقات ​الإنترنت​، فإمّا أن تبقى الخدمة تعمل بعد انتهاء الجيغابايت، أو أن تتوقّف تلقائيًّا بعد انتهاء الجيغابايت، أو أن تتجدّد تلقائيًّا بعد أن تنتهي الباقة".