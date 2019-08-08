rقتيلان في حريق بقاعدة عسكرية روسية

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر في القوات الأمنية بمقاطعة "أرخانغيلسك" شمالي روسيا، بأن الانفجار الذي وقع في إحدى الوحدات العسكرية، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 شخصا.
ووفقا للأنباء الصادرة عن وسائل الإعلام الروسية، فقد وقع الانفجار في وحدة عسكرية على بعد 30 كيلومتر من مدينة "سيفيرودفينسك".
ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الانفجار وقع أثناء اختبار وحدة لإنتاج محركات الصواريخ في شمال البلاد.
وقال حاكم المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، إيغور اورلوف لوكالة تاس للأنباء: "وقعت إصابات"، مضيفا أنه يتم إرسال خدمات الطوارئ إلى الموقع.
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