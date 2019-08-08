بعد قليل.. بيان جديد لوزارة الداخلية يكشف تفاصيل انفجار معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

قالت مصادر أمنية مطلعة، إن وزارة الداخلية ستصدر، بعد قليل، بيانًا تكشف خلاله ملابسات حادث الانفجار الإرهابي الذي وقع مساء الأحد الماضي بمحيط معهد الأورام بالمنيل.

في وقت سابق، قالت الوزارة إن الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وكشفت الوزارة في بيان رسمي أن الأجهزة المعنية انتقلت وبإجراء الفحص والتحري وجمع المعلومات، توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، وتبين أنها إحدى السيارات المُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.

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أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها، وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأكدت الوزارة أنه جارِ استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.