بروتوكول تعاون "إماراتي" لزراعة 10 ألاف فدان نخيل بالوادى الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد – محمد الباريسي:

وقّع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، برتوكول تعاون مع الشيخ محمد راشد العتيبة، رئيس مجلس إدارة كبرى شركات الاستثمار الزراعي الإماراتية، وذلك بهدف إقامة مشروع زراعي متكامل على مساحة 10 ألاف فدان بمركز الداخلة، لزراعة النخيل بأنواع متميزة من التمر ذو العائد الاقتصادي المرتفع، بالإضافة إلى إقامة مشروعات إنتاج حيواني وداجني، وذلك باستخدام نظم الري الحديث والاعتماد على الطاقة الشمسية.

وقال "الزملوط" إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في زراعة وإنتاج التمور بزراعة ٢ مليون نخلة، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تألو جهداَ في تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات لدعم خطط التنمية بكافة المجالات وعلى رأسها تنمية وتطوير زراعة وإنتاج التمور، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، موضحًا أن هذه التيسيرات فتحت المجال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسليط الضوء على المحافظة باعتبارها جاذبة للاستثمار.