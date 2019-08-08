تُذاع في العيد.. تجديد حق عرض 23 فيلمًا من التراث على "نايل سينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى على:

قال المخرج أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، إنه قام بدعم قناة "نايل سينما" بأفلام من التراث لتذاع في عيد الأضحى المبارك.

وجاءت الأفلام كالآتي:

"بيومي أفندي، ابن حميدو، فاطمة، لحن الخلود، نور الدين والبحارة الثلاثة، قلبي دليلي، توبة، بلبل أفندي ، الهاربة، سلفني 3 جنيه، فيروز هانم، علي بابا والـ40 حرامي، سلامة، دنانير، سلامة في خير، خاتم سليمان، كرسي الاعتراف، قمر 14، حبيب الروح، تحيا الستات، بنت الآكابر، بشرة خير، وأقوى من الحب".