محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى على:
قال المخرج أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، إنه قام بدعم قناة "نايل سينما" بأفلام من التراث لتذاع في عيد الأضحى المبارك.
وجاءت الأفلام كالآتي:
"بيومي أفندي، ابن حميدو، فاطمة، لحن الخلود، نور الدين والبحارة الثلاثة، قلبي دليلي، توبة، بلبل أفندي ، الهاربة، سلفني 3 جنيه، فيروز هانم، علي بابا والـ40 حرامي، سلامة، دنانير، سلامة في خير، خاتم سليمان، كرسي الاعتراف، قمر 14، حبيب الروح، تحيا الستات، بنت الآكابر، بشرة خير، وأقوى من الحب".
كانت هذه تفاصيل خبر تُذاع في العيد.. تجديد حق عرض 23 فيلمًا من التراث على "نايل سينما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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