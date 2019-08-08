البيئة تكشف سبب ظهور "الحيتان" بالقرب من الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة البيئة، أن الحيتان تتواجد بشكل طبيعي في البحر الأبيض المتوسط وتعيش في المياه الإقليمية لمعظم دول الشمال الأفريقي ومنها مصر، وكذلك سواحل الدول الأوروبية.

وطبقاً للإتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بالحويتات، تقترب الحيتان من السواحل بكثرة في شمال وغرب البحر المتوسط ولكنها قليلة في المناطق الشرقية من مياه المتوسط ويعود ذلك لقلة الغذاء، في منطقة شرق المتوسط مقارنة بالغرب خاصة في الشهور الأولى من فصل الصيف التي تقل فيها كميات الأسماك عن الفصول الأخرى لذا تلجأ الحيتان للإقتراب من الموانئ وموانئ الصيد والسواحل بحثاً عن الأسماك الصغيرة.

كما يعود ظهور الحيتان أيضًا في هذا التوقيت بسبب السلوك المتغير لصغار الحيتان والمتعلق بعمليات التحول والتوجه نحو المياه الأكثر دفئاً وهي المياه الأقل عمقاً تجاه السواحل خاصة بعد إنتهاء مواسم التزاوج في نهاية الربيع وأول الصيف.

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ويؤكد الخبراء أن هذه الحيتان إن كانت صغيرة في العمر وتبدو كبيرة في الحجم تضل في معظم الأحيان طريق السرب المصاحب لها وقد تلبث لأيام قد تطول لأسبوع أو أسبوعين على المناطق الساحلية حتى تعود للمياه العميقة.

وسجلت وزارة البيئة المصرية في برامج الرصد الدورية بالتعاون مع المنظمات الدولية 11 نوعاً من الحويتات في شرق المتوسط سواءً في المياه الإقليمية المصرية أو المنطقة البحرية الإقتصادية الخالصة منها 7 أنواع متوطنة و4 أنواع مهاجرة.

وتؤكد وزارة البيئة أن الحيتان ليست مفترسة ولكن ينبغي أخد الحذر وعدم الإقتراب من منطقة مشاهدة الحيتان على الشواطئ خاصة الكبيرة منها نظراً لأنها تتحرك عشوائياً عند إحساسها بالقرب من الشواطئ أو بحركة الإنسان الكثيقة حولها. وتركها لتعود للمياه العميقة والذي يكون بشكل عام خلال ساعات لا تزيد عن 24 ساعة إلا في ظروف قليلة.