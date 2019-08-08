"حبينا نطمنكم عليها".. معهد الأورام يستقبل "أم عبدالرحمن" ويُجري الكشف على نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن المعهد القومي للأورام استقبال "فايزة" أم عبدالرحمن، صاحبة الصورة الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الانفجار الإرهابي الذي وقع مساء الأحد في محيط المعهد، لتوقيع الكشف الطبي على نجلها.

وذكر المعهد في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس: "بعد اليوم الصعب اللي عدى على الكل، ونظرات الفزع والقلق في عيون أم عبد الرحمن اللى كلنا قلقنا عليهم، عبد الرحمن وأمه كانوا النهاردة في العيادة الخارجية للمتابعة، واتصورنا معاهم واستئذناها ننزل صورتها وهي بتضحك عشان نطمنكم عليهم".

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وتابع المعهد "تقدر تتبرع للمعهد القومي للأورام، وتخليك سبب في فرحة وأمان لناس كتير".

وأثارت صورة "أم عبدالرحمن" تعاطف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة لها تحتضن نجلها، بعد الحادث بدقائق.

حكاية صورة ووجع.. "أم عبدالرحمن" تروي لحظات الرعب في انفجار معهد الأورام