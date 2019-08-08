موجة طقس حارة تضرب اليابان

واصلت درجات الحرارة ارتفاعها في الكثير من أجزاء اليابان اليوم الخميس، حيث وصلت إلى 39 درجة مئوية في أجزاء من منطقة كانتو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أن الكثير من الأماكن

في المنطقة شهدت أحرّ طقس حتى الآن هذا العام، موضحة أن درجة الحرارة ارتفعت إلى 38.9 درجة مئوية في مدينتي مايباشي وإيسيساكي بمحافظة غونما و38.7 درجة مئوية في سانو بمحافظة توتشيغي.كما ارتفعت درجات الحرارة في أجزاء أخرى من اليابان وتجاوزت مستوى 35 درجة مئوية في 198 نقطة رصد في أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تشهد اليابان المزيد من الأحوال الجوية الحارة يوم الجمعة.