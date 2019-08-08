بسبب الفيضانات .. عشرات الآلاف من المشردين في ميانمار

قالت السلطات في ميانمار اليوم الخميس إن عشرات آلاف السكان شردوا من ديارهم بسبب الفيضانات التي ضربت جنوب شرق البلاد منذ أسابيع.
وأوضح مدير إدارة الكوارث في ميانمار كو كو نيانج -وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية - أن هناك 30 ألف نازح في الوقت الراهن بسبب الفيضانات، مضيفا أن أكثر المناطق التي تضررت بالفيضانات هي باجو ومون وكارين شرق رانجون.
وأشار نيانج إلى أن أجهزة الطوارئ استنفرت لمساعدة السكان على الوصول إلى البر، في حين لجأ بعضهم إلى أديرة، فيما تنقل آخرون سيرا على الأقدام، أو في قوارب مع حيواناتهم الأليفة والأمتعة الشخصية التي تمكنوا من إنقاذها.
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