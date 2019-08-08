الصين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في موزمبيق

رحبت الصين، اليوم الخميس، بتوقيع رئيس موزمبيق "فيليبي نيوسي" وزعيم حركة المقاومة الوطنية الموزمبيقية المعارضة (رينامو) "أوسوفو مومادي" على اتفاقية تاريخية لوقف إطلاق النار بشكل دائم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" - في تصريح اليوم - إن "الصين ترحبوتؤيد توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الموزمبيقية وحزب المعارضة. وإن الصين، بوصفها عضوًا في فريق الاتصال الدولي، تبذل جهودًا إيجابية لتعزيز عملية السلام في موزمبيق".
ستفيان بجدية بالتزماتهما بموجب الاتفاق، وتترجمان إرادتهما السياسية إلى إجراءات ملموسة، وتعززان عملية السلام في البلاد، مع عملهما على تحقيق السلام والاستقرار الدائمين هناك".
وأضافت يينغ "تعتقد الصين أن الحكومة والمعارضة في موزمبيق
وتابعت يينغ أن الصين تولي أهمية كبيرة لتطوير الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة مع موزمبيق، وأنها على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي للقيام باستمرار بدور بناء في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية هناك.
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