الداخلية العراقية تطرد ضباطا على خلفية هروب موقوفين من سجن

أعلنت الداخلية العراقية طرد ثمانية ضباط ومنتسبين من الخدمة، على خلفية حادثة هروب سجناء من مركز شرطة القناة في بغداد، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العاصمة العراقية، الخميس.

وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان، إن محكمة قوى الأمن الداخلي أصدرت قرارا بشأن المدانين في

قضية هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة ببغداد.

وأضاف أن القرار تضمن طرد خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من الخدمة.

وكان مصدر أمني قد أعلن في وقت سابق عن إحالة خمسة ضباط وثلاثة منتسبين إلى المحكمة، بعد أن ثبت تقصيرهم في منع

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هروب السجناء من مركز شرطة القناة.

وقبل ثلاثة أيام، أعلنت السلطات العراقية إلقاء القبض على 8 من بين 15 موقوفا تمكنوا من الفرار من السجن، السبت.

ونشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور لحظة الهروب، التي جرت دون مواجهات مع قوات حماية المركز الذي بدا خاليا من الحراسة.

وشهدت بغداد، فور هروب هؤلاء، إجراءات أمنية مشددة وإغلاق شبه كامل لمداخلها وعمليات تدقيق بحثا عن الهاربين.