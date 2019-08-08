مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بشرق ولاية بنسلفانيا الأمريكية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، إثر تحطم طائرة صغيرة كانوا على متنها، في الفناء الخلفي لمنزل بشرق ولاية بنسلفانيا الأمريكية .

وسقطت الطائرة ذات المحرك الواحد في بلدة ويلو جروف (48 كيلومترا شمال مدينة فيلادلفيا) حوالي الساعة 6:20 صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك بعد وقت

قصير من إقلاعها من مطار نورث إيست فيلادلفيا فيما لم تضح وجهتها على الفور، وذلك حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الإلكتروني.وصرح رئيس شرطة بلدية مورلاند العليا مايكل مورفي، بأن الطائرة اصطدمت بعدة أشجار قبل أن تسقط على الأرض، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم.وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث، ولم يصب أحد على الأرض ولم تلحق أية أضرار بالمنازل أو الممتلكات.فيما يقول المسؤولون، إن الطيار أبلغ عن مشكلة بعد وقت قصير من الإقلاع، دون أن يكشفوا عن مزيد من التفاصيل، ولا تزال أسباب التحطم قيد التحقيق.