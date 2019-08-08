كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوكالة الروسية تحقق مع آبل لمنافسة غير عادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت هيئة الرقابة على مكافحة الاحتكار في روسيا اليوم الخميس التحقيق مع شركة التكنولوجيا الأمريكية آبل بسبب الاشتباه في "إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق".

وقالت الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار (FAS) إن القضية بدأت بناءً على طلب شركة الأمن السيبراني الروسية كاسبرسكي لاب، التي اشتكت من أن شركة أبل رفضت إصدارًا جديدًا من برنامج كاسبرسكاي لاب للطفولة التابع لشركة كاسبرسكي لاب (KSK).

وقالت كاسبرسكي لاب في بيان لها إن ابل قد طلبت منها إزالة ميزتين أساسيتين من كاسبرسكي لاب: التحكم في التطبيق وحظر متصفح سفاري.

وبعد إزالة ميزتي كاسبرسكي لاب الرئيسيتين، قدمت أبل تطبيق الرقابة الأبوية الخاص به، سكرين تايم، والذي كان مشابهًا لتطبيق كاسبرسكي سكاي.

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وقال كاسبرسكي لاب: "يبدو أن شركة آبل تستخدم موقعها كمالك منصة ومشرف على القناة الوحيدة لتقديم التطبيقات إلى مستخدمي المنصة لإملاء الشروط ومنع المطورين الآخرين من التشغيل".

وقالت أبل في بيان في أبريل إنها أزالت العديد من تطبيقات الرقابة الأبوية من متجر التطبيقات لأنها "تعرض خصوصية المستخدمين وأمنهم للخطر".

كما ستعقد الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار جلسة استماع حول القضية في 13 سبتمبر.

