كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية والإمارات تعملا على توفير 540 ألف طن من القمح للسودان حسب التعهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في تزويد السودان بـ 540.000 طن من القمح كجزء من تعهد بقيمة 3 مليارات دولار للتخفيف من الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

من بين 540.000 طن، وتم تسليم 280.000 طن بالفعل، حسبما ذكرت وكالات الأنباء السعودية والإمارات.

وتعهد كلا البلدين في أبريل بتقديم 3 مليارات دولار في شكل حزمة مساعدات تشمل 500 مليون دولار للبنك المركزي السوداني والباقي لتغطية احتياجات الغذاء والدواء والنفط.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أواخر الشهر الماضي أنها خصصت 250 مليون دولار للبنك المركزي بعد إعلان مماثل من قبل الإمارات العربية المتحدة قبل أسابيع قليلة.

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وأصبح العملاقان الخليجيان الركيزة الأساسية لدعم شؤون المجلس العسكري الحاكم في الدولة الإفريقية بعد أن أطاحوا بالحاكم القديم عمر بشير، وهو الآن في السجن.

وتم التوصل في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوات من أجل الحرية والتغيير - وهو تحالف يضم أيضًا اتحاد المهنيين السودانيين - بما في ذلك جدول زمني للانتقال إلى الحكم المدني.

من المقرر التوقيع الرسمي على الاتفاقية في 17 أغسطس، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الجديدة في الأول من سبتمبر.

ويدعو الاتفاق إلى إنشاء مجلس مدني وعسكري مشترك لقيادة البلاد لأكثر من ثلاث سنوات حتى الانتخابات في عام 2022.

ويملك الجيش حق النقض (الفيتو) على القرارات في أعلى هيئة في البلاد، ويظل المجلس العسكري خاليًا من الرقابة المدنية.

