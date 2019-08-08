كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعمل على تجربة خلق حزب الله جديد في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد عضو تيار المستقبل اليمنى، أن إيران تمارس دور قذر من خلال تكريس الحوثية كفكرة وكمليشيات مسلحة وتعمل على تجربة خلق حزب الله جديد في اليمن على غرار مليشياتها في العراق وسوريا ولبنان من أجل زعزعة أمن المنطقة وبالذات اليمن ودول الخليج العربي وتكريس فكرة الحوثية القائمة على العنصرية والطائفية، وما يسمى بالهاشمية السياسية هو مشروع يقف عائقا أمام مفهوم الدولة المدنية التي يحتكم أفرادها إلى القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة مما يعني أنها شكل من أشكال الاستعباد للإنسان وتكريس فكرة العبودية تحت دعاوى الاصطفاء الإلهي والعرق السلالي النقي.
وجندت إيران الكثير من الحقوقيين في هذا الجانب، الشيء الآخر أن وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية ووسائل الإعلام الرسمية عجزت عن إيصال الانتهاكات التي قامت بها مليشيات الحوثية للعالم بشكل يعمل على كسب التأييد وعلى سبيل المثال لا الحصر جرائم الألغام التي راح ضحيتها الآلاف من النساء والأطفال بالإضافة إلى أن بعض المنظمات الحقوقية خضعت للسيطرة الحزبية التي غيبت إظهار تلك الجرائم بشكلها الإنساني وإنما جعلت من تلك الجرائم كصراع سياسي أبعدها عن التعاطف الدولي بينما هي جرائم حرب بامتياز.