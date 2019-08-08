كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صربيا تمنح الجنسية إلى رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة الهاربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منحت الحكومة الصربية الجنسية لرئيسة الوزراء التايلاندية السابقة "ينجلوك شيناواترا" الذي فر من وطنه في عام 2017 لتجنب اتهامات الإهمال.

وذهبت شيناواترا 52 عامًا إلى دبي وانضمت إلى شقيقها ثاكسين، رئيس وزراء تايلاندي سابق آخر فر أيضًا عام 2006 لتجنب عقوبة السجن بتهمة الفساد.

وقررت الحكومة الصربية منح "ينجلوك" الجنسية في 27 يونيو، مشيرة إلى حكم قانوني ينص على أنه "يمكن منح المواطن الأجنبي الجنسية الصربية أيضًا إذا كان ذلك يتماشى مع مصالح البلاد".

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وتم نشر القرار في وسائل الإعلام المحلية اليوم الخميس ولم يقدم أي توضيح آخر.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين الصرب والدبلوماسيين التايلانديين في بلغراد وعائلة شينواترا.

جدير بالذكر أن "ينجلوك" التي هيمنت عائلتها على السياسة التايلاندية لأكثر من 15 عامًا، قد اعترفت بالتهم المتعلقة بسياسات شراء الأرز التي طبقتها بعد أن تولت منصب رئيسة وزراء تايلاند الأولى في عام 2011، وقد واجهت السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حالة إدانتها.