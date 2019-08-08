كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تغلق جزءًا من البحر الأبيض لمدة شهر بعد الانفجار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن ميناء أرخانجيلسك قوله إن روسيا أغلقت منطقة في البحر الأبيض أمام الشحن لمدة شهر بعد الانفجار المميت لمحرك صاروخي على أرض تجريبية في شمال روسيا في وقت سابق اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء ريا عن وزارة الدفاع قولها في وقت سابق إن انفجار محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل أدى إلى مقتل شخصين اليوم الخميس في منطقة أرخانجيلسك بشمال روسيا.

وقال مسؤول بالميناء إن منطقة خليج دفينا في البحر الأبيض ستكون مغلقة أمام الشحن.