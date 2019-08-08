اتحاد طنجة ينسحب من مباراته أمام المحرق البحريني

في حادث غريب، لا يحدث إلا فيما ندر، انسحب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، من مباراته الودبة، التي جمعته، بنادي المحرق البحريني، قبل انتهاء وقتها الأصلي، والذي كانت تشير فيه النتيجة، إلى تقدم الفريق الطنجاوي، بهدفين مقابل هدف وحيد، وقعهما المهاجم الليبي صالح الطاهر.

وحسب مصادر مقربة من النادي الأزرق، فإن سبب هذا الانسحاب كان هو تعرض لاعبي الفريق لمجموعة من التدخلات العنيفة، من طرف لاعبي الفريق البحريني.

هذا الأمر، أغضب المدرب الجزائري نبيلةنغيز، الذي طلب من مدرب الخصم، أن يوجه لاعبيه إلى عدم التدخل العنيف ضد اللاعبين، بما أنها مباراة ودية، غير أن تكرار التدخلات العنيفة، جعل نغيز يأمر لاعبيه مغادرة الملعب وعدم إكمال المباراة.