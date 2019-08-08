بنك المغرب يطمئن المواطنين.. النقود متوفرة في جميع الشبابيك الالكترونية

بعدما عبرت فئة عريضة من المواطنين عن مخاوفها من تكرار سيناريو العام الماضي، بشأن أزمة السيولة في بنوك المغرب قبيل عيد الاضحى؛ أكد بنك المغرب، اليوم الخميس، أنه اتخذ كافة الإجراءات لضمان تغطية شاملة للحاجيات البنوك من العملة الإنتمائية خلال هذه الفترة.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أنه دعا البنوك إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من أجل ضمان توفر السيولة بشكل دائم، في شبابيك البنكية الآلية، وذلك في مختلف جهات المملكة، من أجل تفادي حدوث أي خلل؛ لافتا الانتباه إلى أنه عقد اجتماع مع البنوك لتأكد من إرساءها الفعلي لكافة الاليات الضرورية، بشأن ضمان السيولة اللازمة.

وشدد بنك المغرب على أنه “تبين بأن البنوك قد عبأت جهودها إلى جانب متعهيديها الخارجيين، من أجل إعداد الشبابيك البنكية الآلية بشكل موثوق منه على الصعيد التراب الوطني، سواء من الجانب التقني او فيما يتعلق بتزويدها بالسيولة”.

وعلاقة بالموضوع ذاته، عبرت شريحة واسعة من المغاربة عن تخوفهم من تكرار سيناريو العام الماضي، بشأن أزمة السيولة، حيث وجد عدد كبير من المواطنين أنفسهم، قبيل عيد الأضحى، أمام شبابيك أبناك فارغة، خاصة وأن العيد الأضحى خلال هذه السنة يتزامن مع ذكرى استرجاع وادي الذهب، وعطلة نهاية الأسبوع.