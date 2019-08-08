تبادل إطلاق نار بين الأمن ومسلحين جنوب غرب القاهرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت العاصمة المصرية، القاهرة، مواجهات مسلحة بين قوات أمنية تابعة للداخلية، وعناصر مسلحة، وسط أنباء عن سقوط قتلى من المسلحين، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس.

وقالت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، في خبر مقتضب، إن "أنباء تواردت عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية في مواجهات مع قوات الداخلية بمحافظة الفيوم".

ولم يصدر بيان من السلطات المصرية، بشأن ما أوردته وسائل الإعلام المحلية حتى الساعة.

والأحد، وقع انفجار بمحيط معهد الأورام وسط القاهرة، وأسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة آخرين.