رسمياً.. حسين علي يعود لعش النوارس

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2019-08-08 | 18:01
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اعلن نادي الزوراء، عودة لاعبه حسين علي، الى صفوف النوارس لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.
وقال الناطق الرسمي باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "اللاعب حسين علي وقع قبل قليل على عقد انضمامه لصفوف الزوراء".
واوضح أن "عقد علي مع الفريق سيمتد لمدة موسم واحد، واللاعب فضل العودة الى الزوراء على العروض الاخرى".
ويقدم علي مستويات كبيرة رفقة اسود الرافدين في بطوةل غرب آسيا المقامة حالياً في كربلاء واربيل.
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