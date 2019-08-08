اطلع على قائمة لاعبي القيثارة الخضراء للموسم المقبل

رياضة 2019-08-08 | 17:54 1,111 مشاهدة Advertisements اعلن نادي الشرطة، عن قائمة لاعبي فريق الكرة للموسم المقبل 2019/ 2020. واقام نادي الشرطة مؤتمراً صحفياً على قاعة مؤسسة المحطة وسط العاصمة بغداد، لتقديم مدربه الجديد، الصربي الكسندر اليتش، وعن لاعبيه الجدد وقميصه الجديد. وفيما يلي قائمة لاعبي القيثثارة الخضراء للموسم المقبل:



حسام كاظم

سعد ناطق

علي فائز

علاء مهاوي

فيصل جاسم

كرار محمد

وليد سالم

يزن ثلجي (محترف اردني)

ابو بكر ديارا (محترف مالي)

امجد عطوان

امجد وليد

سعد عبد الأمير

ضرغام اسماعيل

كرار جاسم

مهدي كامل

شيركو كريم

علاء عبد الزهرة

مروان حسين

علاء خليل

احمد باسل

محمد حميد حسام كاظمسعد ناطقعلي فائزعلاء مهاويفيصل جاسمكرار محمدوليد سالميزن ثلجي (محترف اردني)ابو بكر ديارا (محترف مالي)امجد عطوانامجد وليدسعد عبد الأميرضرغام اسماعيلكرار جاسممهدي كاملشيركو كريمعلاء عبد الزهرةمروان حسينعلاء خليلاحمد باسلمحمد حميد ومن المؤمل ان يبرم الشرطة صفقتين خلال الايام المقبل، بحسب ما ذكره عضو الهيئة الادارية عدي الربيعي. يذكر ان الشرطة سيلعب في دوري أبطال آسيا ودوري أبطال العرب الموسم المقبل.

المحرر: محمد خليل

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