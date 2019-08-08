مصر واليونان تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية واليونانية، الخميس، تدريباً بحرياً عابراً بنطاق البحر المتوسط، وتم ذلك أثناء زيارة السفن اليونانية لميناء الإسكندرية مؤخرًا.
ووفقًا للمتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي فقد شمل التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة.
ويأتي التدريب فى إطار تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني، ودعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، كما يأتي ضمن خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة كافة.
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