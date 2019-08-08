الهند تقرر إجراء انتخابات برلمانية في جامو وكشمير

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2019/8/8 08:07 م بتوقيت أبوظبي
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، أن حكومته قررت إجراء انتخابات برلمانية في جامو وكشمير بعد إلغاء الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم.
وقال مودي في خطاب إلى الشعب الهندي بثه التلفزيون الرسمي، إنّ بلاده ألغت الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه من كشمير لتحرير الإقليم الذي تتنازع السيادة عليه مع باكستان من "الإرهاب".
وأضاف في أول تعليق له على قرار حكومته تجريد هذه المنطقة من وضعها الخاص: "لدي قناعة تامّة بأنّنا سنتمكّن من خلال هذا النظام من تحرير جامو وكشمير من الإرهاب والنزعة الانفصالية".
ويشهد الإقليم توترات جديدة بعد قرار نيودلهي، الإثنين الماضي، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير بالإقليم الحدودي المتنازع عليه.
وأعلنت باكستان، الأربعاء، طرد السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.
ويؤدي القرار الذي أصدرته الهند إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر، وهو ما يعدد بإنهاء حالة الهدوء النسبي بين البلدين الجارين اللذين خاضا 3 حروب والعديد من الصراعات والاشتباكات الحدودية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.
ويتنازع البلدان للسيطرة على إقليم كشمير بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران؛ أحدهما هندي وآخر باكستاني.
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