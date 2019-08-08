مقتل 7 أشخاص في هجوم مسلح بإقليم أوروميا الإثيوبي

قُتل 7 مدنيين، الخميس، وأصيب 3 آخرون في حادث إطلاق نار في منطقة "هررجي" بإقليم أوروميا الإثيوبي نفذته مجموعة مسلحة لم يتم تحديدها.

وقالت السلطات الأمنية في إقليم أوروميا: إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مدنيين، مما أسفر عن مقتل 7 اشخاص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفاوتة، في منطقة "هررجي" بإقليم أوروميا (وسط غرب إثيوبيا).

وأشارت إلى أن قوات من الجيش والشرطة انتشرت بموقع الحادث وتتعقب المسلحين لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، مشيرة إلى أن الإجراءات ستتخذ ضد مرتكبي الهجوم الغادر الذي نفذته الجماعة المسلحة.

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ولم تذكر السلطات في إقليم أوروميا مزيدا من التفاصيل حول أسباب الحادث، غير أن عدة مناطق بإقليم أوروميا تشهد بين الحين والآخر مشاكل أمنية وأعمال عنف جراء انتشار السلاح بالمنطقة واحتفاظ مقاتلي جبهة تحرير أورومو المعارضة بالسلاح، حيث ينتشر مسلحوها الرافضون لتسليم أسلحتهم بالمنطقة.

كانت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير أورومو وقعتا في أغسطس/آب الماضي، اتفاقا للمصالحة في العاصمة الإريترية أسمرا، ينهي الأعمال العدائية بينهما ويسمح لجبهة تحرير أورومو بالقيام بأنشطة سياسية في البلاد عبر الوسائل السلمية.

ويتمتع إقليم أوروميا بحكم شبه ذاتي، ويتبع النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا والمكون من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام عام 1991.

ويعد الإقليم، الذي يحيط بالعاصمة أديس أبابا، عصب الحياة الاقتصادية للدولة، فضلاً عن تداخلاته مع 6 أقاليم رئيسية، وهو سلة غذاء الشعوب والقوميات الإثيوبية ومصدر رئيسي لاقتصاد إثيوبيا.