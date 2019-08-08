باكستان توقف ابنة نواز شريف بتهم فساد

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2019/8/8 07:29 م بتوقيت أبوظبي
نواز شريف رئيس وزراء باكستان السابق وابنته - أرشيفية
أوقفت السلطات الباكستانية، الخميس، ابنة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، في إطار عملية لمكافحة الفساد.
وقال حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز على تويتر: "من المؤسف أنّ توقف مريم نواز بحضور والدها" الذي كانت تزوره في السجن "وبحضور ابنتها".
وأضاف الحزب أنّ هذا التوقيف "مخزٍ" ويستند إلى "اتهامات ملفّقة" وهو بمثابة "انتقام سياسي".
واستنكر بلاول بوتو، رئيس حزب الشعب الباكستاني المعارض، توقيف مريم نواز، وذلك خلال جلسة للبرلمان.
ويأتي توقيف مريم نواز غداة توقيف مفتاح إسماعيل، وزير المال في آخر حكومة شكّلها حزب الرابطة الإسلامية والمقرّب لعائلة شريف.
ويبدو أنّ هذه التوقيفات تندرج في إطار حملة لملاحقة المعارضين السياسيين.
وأوقف رئيس الوزراء الأسبق شاهد خاقان عباسي الذي خلف نواز شريف في المنصب، وكذلك الرئيس الأسبق آصف علي زرداري.
ويقضي نواز شريف بدوره عقوبة بالسجن لعشر سنوات في قضية اختلاس مثيرة للجدل.
وانتخب عمران خان رئيساً لوزراء باكستان العام الماضي بعدما جعل من محاربة الفساد حصان معركته الانتخابية.
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