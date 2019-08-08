توقيف رئيس قرغيزستان السابق بتهم فساد

ألقت وحدة من القوات الخاصة بقرغيزستان، الخميس، القبض على الرئيس السابق ألماظ بيك أتامباييف، إثر هجوم جديد شنته على منزله قرب العاصمة بشكيك، وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق الخميس، شنت القوات الخاصة عملية جديدة للقبض على أتامباييف المتّهم بالفساد، وذلك غداة محاولة فاشلة للقبض عليه أدت إلى مقتل شرطي وإصابة مسؤول في الشرطة بجروح خطيرة.

وباتت قرغيزستان الواقعة في وسط آسيا والتي شهدت ثورتين خلال أقلّ من عقدين، على شفير أزمة سياسية كبرى بسبب المواجهة بين أتامباييف وخصمه الرئيس الجديد سورونباي جينبيكوف.

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وكان أتامباييف (62 عاما) رئيساً من 2011 حتى نهاية 2017 ووجّه إليه القضاء في نهاية يونيو/حزيران الماضي تهمة الفساد، ورفع النواب حصانته كرئيس سابق.

والأربعاء، تصاعدت المواجهات عندما أعلنت القوات الخاصة شنّ عملية للقبض عليه من منزله الواقع على مشارف بشكيك، عاصمة البلد البالغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة.

وصرّحت النائبة ايرينا كارمشوكينا، حليفة أتامباييف التي تبقي على اتصال مع مسكنه، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف بأن "عملية مداهمة ثانية بدأت".

وقالت إنّ نحو ألف من عناصر الشرطة والقوات الخاصة يشاركون في العملية، بينما يدافع عدد مماثل من أنصار أتامبييف عن مقرّه.

وتجاهل أتامباييف استدعاءات الشرطة لاستجوابه بتهم الفساد التي يقول أنصاره إنّ هذه الاتهامات مسيّسة.