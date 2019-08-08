شكرا لقرائتكم تجدد الاشتباكات بين الحماية الرئاسية والمجلس الانتقالي بعدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية" أن اشتباكات عنيفة تدور في محيط معسكر جبل حديد والمجمع القضائي في عدن جنوبي اليمن.

كما تشهد بعض أحياء المدينة ومنها كريتر اشتباكات متقطعة بين ألوية الحماية الرئاسية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

فيما نددت ألوية العمالقة بالاشتباكات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن بين مسلحين موالين للمجلس الانتقالي وقوات الحرس الرئاسي.

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وأعلنت قوات العمالقة التي تنضوي تحت الشرعية و تقاتل الميليشيات الحوثية في الساحل الغربي موقفها من ما جرى في عدن و أصدرت بيانا منددا، مجددة مساندتها للشرعية والتحالف الداعم له.

كما أكدت ألوية العمالقة رفضها لأي أعمال تخريبية و فوضوية تمس المصالح العامة للحكومة مشددا على مساندتها للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

ودعت في بيانها القوات المتقاتلة إلى التحالف ضد الميليشيات مشيرة إلى أن الاقتتال يصب في مصلحة الحوثي والتتظيمات الإرهابية.

وطالبت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والحوار كما طالبت أيضا الرئيس هادي وقوات تحالف دعم الشرعية بالتدخل السريع والحاسم لتهدئة الوضع في معقل الشرعية وعاصمة البلاد المؤقتة، حتى لا تقع عدن في مستنقع الصراع الداخلي.