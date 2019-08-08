مودي: الهند ألغت الحكم الذاتي لكشمير لتحريرها من الإرهاب

أعلن رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​ أنّ بلاده ألغت الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه من ​كشمير​ لتحرير الإقليم الذي تتنازع السيادة عليه مع ​باكستان​ من "​الإرهاب​".

وقال مودي في خطاب إلى الأمّة بثّه التلفزيون، وهو أول تعليق له على قرار حكومته الهندوسية القومية تجريد هذه المنطقة من وضعها الخاص، "أيها الأصدقاء، لدي قناعة تامّة بأنّنا سنتمكّن من خلال هذا النظام من تحرير جامو وكشمير من الإرهاب والنزعة الانفصالية".