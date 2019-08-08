وزير الخارجية الباكستاني: لا نخطط لرد عسكري ضد الهند

أعلن وزير الخارجية ال​باكستان​ي ​شاه محمود قريشي​ أن "باكستان لا تخطط لرد عسكري ضد ​الهند​، وإنما تسعى إلى خطوات سياسية وقانونية لمواجهة قرارات ​نيودلهي​ الأخيرة التي ألغت بموجبها الحكم الذاتي لإقليم ​كشمير​ المتنازع عليه"، مشيراً إلى أنه "يرفض ادعاءات نيودلهي التي أفادت إن قراراتها الأخيرة بخصوص إقليم كشمير، المتنازع عليه، شأن داخلي هندي".

وكشف عن "زيارة سيقوم بها إلى ​الصين​ قريباً، من أجل نقل صورة الوضع إلى بكين، عقب إلغاء الهند الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم ذي الأغلبية المسلمة".