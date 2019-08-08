وزير الخارجية الباكستاني: لا نخطط لرد عسكري ضد الهند

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن "باكستان لا تخطط لرد عسكري ضد الهند، وإنما تسعى إلى خطوات سياسية وقانونية لمواجهة قرارات نيودلهي الأخيرة التي ألغت بموجبها الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه"، مشيراً إلى أنه "يرفض ادعاءات نيودلهي التي أفادت إن قراراتها الأخيرة بخصوص إقليم كشمير، المتنازع عليه، شأن داخلي هندي".
وكشف عن "زيارة سيقوم بها إلى الصين قريباً، من أجل نقل صورة الوضع إلى بكين، عقب إلغاء الهند الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم ذي الأغلبية المسلمة".
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