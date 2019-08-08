أعلن رئيس مجلس النواب البولندي المحافظ ماريك كوختشينسكي، "أنّني غدًا أعتزم الاستقالته من مهامي كرئيس لمجلس النواب في بولندا"، تحت ضغط انتقادات تعرّض لها لاستخدامه طائرات حكوميّة لأغراض شخصيّة، في فضيحة تأتي قبل شهرين من الانتخابات التشريعية.
وأكّد في تصريح صحافي، "أنّه لم يخرق أيّة قوانين في رحلاته على متن الطائرات التابعة للدولة".
وتؤكّد المعارضة وبعض وسائل الإعلام، نقلًا عن العديد من الوثائق، أنّ "كوختشينسكي (63 عامًا)، المسؤول الثاني في الدولة بحسب الدستور، استخدم طائرات من نوع "غلف ستريم" ومروحيّات وطائرات عسكريّة، مئة مرّة بين آذار 2018 وأيار 2019".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس برلمان بولند أعلن اعتزامه الاستقالة بعد اتهامه باستخدام طائرات حكومية لرحلات خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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