السلطات الباكستانية اوقفت ابنة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف

ذكر "حزب الرابطة الإسلامية" أنّ "السلطات الباكستانية أوقفت ابنة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، مريم"، مشدّدًا على أنّ "من المؤسف أنّ توقف مريم نواز بحضور والدها، الّذي كانت تزوره في السجن وبحضور ابنتها".
وأكّد أنّ "هذا التوقيف مخزٍ ويستند إلى اتهامات ملفّقة، وهو بمثابة انتقام سياسي".
ويأتي توقيف مريم نواز غداة توقيف مفتاح إسماعيل، وزير المال في آخر حكومة شكّلها "حزب الرابطة الإسلامية"، والمقرّب لعائلة شريف.
وكان قد أوقف أيضًا رئيس الوزراء الأسبق شاهد خاقان عباسي الّذي خلف نواز شريف في المنصب، وكذلك الرئيس الأسبق آصف علي زرداري.
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