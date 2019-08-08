القضاء الروسي جمّد الحسابات المصرفية الخاصة بمنظمة المعارض أليكسي نافالني

كشفت المتحدثة باسم منظمة المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني، كيرا ايارميتش، أنّ "محكمة بريسنينسكي أمرت بتجميد الحسابات المصرفية التابعة لصندوق ​مكافحة الفساد​ ولبعض المتعاونين معه"، لافتةً إلى أنّ "الحساب المصرفي الخاص بفريق نافالني قد تمّ تجميده أيضًا، رغم أنّه لا يرد في قضية تبييض الأموال الّتي يحقّق بها القضاء الروسي".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية يوم السبت، فتح ​دعوى قضائية​ بتهمة "تبييض أموال" بحقّ منظمة نافالني، المتّهمة بتلقّي مبالغ ماليّة بطريقة غير شرعيّة تصل قيمتها إلى مليار روبل (13,8 مليون يورو).

وفتّش المحقّقون اليوم الخميس منازل العديد من المقرّبين من نافالني ومكاتب منظمة "صندوق مكافحة الفساد".

من جهته، لفت نافالني في تعليق على مدوّنته الإلكترونية، إلى أنّ "ما يجري الآن هو المحاولة الأكثر عدائيّة حتّى الآن لإسكاتنا، لكن لا جديد في ذلك"، مشدّدًا على "أنّه لن يستسلم ولن يغادر ​روسيا​ وسيواصل أنشطته".