رئيس بعثة اليونيفيل ترأس اجتماعا ثلاثيا مع ضباط من الجيش اللبناني والإسرائيلي

ترأس رئيس بعثة ​اليونيفيل​ وقائدها العام اللواء ستيفانو ​ديل كول​ اجتماعاً ثلاثياً عادياً مع كبار ضباط ​القوات المسلحة​ اللبنانية و​الجيش الإسرائيلي​ في موقع للأمم المتحدة في ​رأس الناقورة​.

وتركزت المناقشات على الوضع على طول ​الخط الأزرق​، والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق قرار ​مجلس الأمن الدولي​ 1701 والقرارات ذات الصلة.

وأشار ديل كول إلى أن "الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل هادئ"، مشدداً على "أهمية المبادرات الاستباقية لزيادة تعزيز البنية التحتية الأمنية على طول الخط الأزرق كخطوة نحو السلام الدائم"، لافتاً إلى انه "يجب أن نؤمن أن السلام ممكن، وبالفعل يمكن أن يبدأ السلام من المنتدى الثلاثي".

ولفت إلى أن "المسؤولية تقع على عاتق الأطراف للاستفادة من تسهيلات اليونيفيل للمضي قدماً في هذا الاتجاه"، داعياً إلى "خلق زخم متجدد في عملية تعليم الخط الأزرق من خلال العمل على نقاط الخط الأزرق غير الخلافية في إطار "إجراء بناءً لبناء الثقة" يمكن الاستفادة منه بالتوازي لحل المناطق المتنازع عليها، بحيث يمكن تعليم الخط الأزرق بكامله".

وأضاف "إن الاستخدام المستمر لآلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل - وخاصة عند التخطيط لتنفيذ أعمال في المناطق الخلافية أو الحساسة وحولها - من شأنه أن يقلل من نقاط الاحتكاك، ويخفف التوتر ويساهم بشكل كبير في الهدوء العام السائد بين الأطراف على الأرض"، داعياً الجهات إلى "أن أي نشاط بالقرب من الخط الأزرق ينبغي ألا يكون مفاجئاً، بحيث يتم الإبلاغ عنه بشكل مسبق وكافٍ لإتاحة المجال للتنسيق، وذلك لتجنب أي سوء فهم ومنع وقوع حوادث".