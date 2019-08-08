نديم الجميل يحث شباب الانتشار الماروني على استعادة الجنسية والمساهمة بإعادة بناء لبنان

طالب النائب ​نديم الجميل​، شباب الانتشار الماروني الذين حضروا الى ​لبنان​ بدعوة من ​المؤسسة المارونية للانتشار​ بـ"العمل من أجل إستعادة الجنسية و​الهوية اللبنانية​ من أجل المساهمة في ​الحياة​ الوطنية والسياسية و من أجل بناء الوطن الذي يطمحون اليه، والذي دافع عنه آباؤهم والأجداد".

و أعرب الجميّل عن أمله " أن يتشبث ​اللبنانيون​ ​الشباب​ بوطنهم ويعودوا اليه والمساهمة في إعادة بنائه كدولة عصرية، لا تتخلّوا عن حقِّ العودة مثلما تخلّت عنه شعوب أخرى، فالوطن بحاجة الى طاقاته، ​بشير الجميل​ أسس منذ سنة 1979 الاتحاد الماروني العالمي انطلاقا من ​المكسيك​ لتنظيم اللبنانيين المغتربين في كل دول العالم حول مشروع لبنان الجديد، وحرّك المغتربين لدعم القضية اللبنانية من أجل عودة السلام والأمان اليه".

وأكد "إنني واثق بأنه إذا عاد لبنان إلى استقلاله واستقراره وازدهاره، وإذا تَمتّع بحكمٍ قويٍّ وسياديِّ يؤمِّن للمواطن التعليمَ والوظيفةَ والضمانات والأمنَ الوطني ، ستعودون وأنا واثق أنه حين يكون في لبنان دولة تملك قرارها ولا سلاح فيها غير سلاح الشرعية، ولا جيش فيها إلا ​الجيش اللبناني​، وإدارتها فعالة ونزيهة وقضاؤها مستقل وعادل، ستعودون وأنا واثق أنه حين ترون ​الجمهورية​ اللبنانية صارت تشبه جمهورية بشير الجميل، ستعودن".

وحول كيفية تأمين الاستقرار من أجل أن تتأمّن العودة، أشار الجميل إلى أن "بشير حارب الإحتلالات الفلسطينية والسورية، واليوم صعوبة الأمر هو في وجود إحتلال إيراني مسلح متمّثل بميليشيا "​حزب الله​" وهو مكوّن لبناني"، مؤكداً "إننا سنواصل النضال عبر الشرعية الدولية والشرعية العربية لإعادة السلطة والاستقرار الى لبنان ​الدولة​ لنتمكن من إستكمال بناء المؤسسات الشرعية".