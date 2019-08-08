الحريري ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للخصخصة واستقبل وفدا من لجنة مهرجانات صيدا

ترأس رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​، اجتماعا للمجلس الأعلى للخصخصة حضره الوزراء: علي حسن خليل، يوسف فينيانوس، البرت سرحان، محمد شقير، كميل أبو سليمان، عادل افيوني، رئيس ​مجلس الانماء والاعمار​ نبيل الجسر الوزير السابق غطاس خوري، مستشار الرئيس الحريري ​غازي يوسف​ والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وكان الحريري استقبل وفدا من لجنة ​مهرجانات صيدا​ برئاسة رئيسة اللجنة ​نادين كاعين​ الأمين التي أوضحت على الأثر أنها "قدمت للرئيس الحريري دعوة لحضور حفل افتتاح المهرجانات في 22 آب".