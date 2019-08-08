الحريري ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للخصخصة واستقبل وفدا من لجنة مهرجانات صيدا

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، اجتماعا للمجلس الأعلى للخصخصة حضره الوزراء: علي حسن خليل، يوسف فينيانوس، البرت سرحان، محمد شقير، كميل أبو سليمان، عادل افيوني، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر الوزير السابق غطاس خوري، مستشار الرئيس الحريري غازي يوسف والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وكان الحريري استقبل وفدا من لجنة مهرجانات صيدا برئاسة رئيسة اللجنة نادين كاعين الأمين التي أوضحت على الأثر أنها "قدمت للرئيس الحريري دعوة لحضور حفل افتتاح المهرجانات في 22 آب".
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