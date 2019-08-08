الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اليوم وألقى قنبلة صوتية

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 8 آب 2019 ما بين الساعة 6:41 والساعة 6:56، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​ على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 100 مترًا، وأقدم على ​إلقاء قنبلة​ صوتية في المياه المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".