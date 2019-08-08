"حزب الله" دان بيان السفارة الأميركية: يشكل إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها

دان "​حزب الله​" البيان الصادر عن ​السفارة الأميركية​، معتبرا أنه "تدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية ال​لبنان​ية، ويشكل إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية، وهو تدخل مرفوض في نزاع سياسي محلي وقضية مطروحة أمام ​القضاء اللبناني​ القادر منفرداً على القيام بواجباته على أكمل وجه".

واعتبر "حزب الله" أن "غاية هذا البيان هي اضفاء المزيد من التعقيد على الأزمة الراهنة، يعتبر أن تدخل السفارة الأميركية المرفوض في الشكل والمضمون والتوقيت، هو استكمال للتدخل الأميركي المتواصل في الشؤون السياسية في لبنان والمنطقة، ومحاولة لتعميق الانقسام في الوضع الداخلي اللبناني"، مشيرا الى أنه "بقدر ما يستنكر هذه ال​سياسة​ الأميركية الوقحة في شأن يخص اللبنانيين وحدهم، يرى في هذا البيان إدانة صريحة لكل أدعياء الحرية والسيادة و​الاستقلال​ الذين صمتت أفواههم وانكسرت أقلامهم".