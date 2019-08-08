المنار: اللواء ابراهيم التقى ارسلان في خلدة وتوجه إلى عين التينة

أفادت قناة "المنار" بان "المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ التقى رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ في خلدة بعد انضمامه للاجتماع الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا وتوجه إلى ​عين التينة​ للقاء رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​".

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