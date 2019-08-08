عاجل.. الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بـ"الزوال"

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اليوم، إسرائيل بـ"الزوال تمامًا من المنطقة"، من خلال قوى تشكلت في سوريا ولبنان وفلسطين، موضحًا أنَّ "أي حرب على إيران ستجعل إسرائيل أمام تهديد حقيقي، ويضعها على طريق الزوال"، حسب ما أفادت به "روسيا اليوم".
وأضاف "سلامي"، أنَّ واشنطن لا ترغب بالحرب مع إيران، وأمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما في المنطقة لا يرغبون بالحرب مع إيران لأنهم يدركون نتيجتها، وأنه لا يمكن تقليص نفوذ إيران في المنطقة.
كان الحرس الثوري الإيراني وجّه تهديدا وإنذارًا مباشرا للولايات المتحدة الأمريكية، بأنّه في حال ارتكبت أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة.
واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أنّ الولايات المتحدة لا يمكنها التفاوض مع إيران، فيما هي تفرض العقوبات على وزير خارجيتها، موضحا أنّ طريق المفاوضات مع إيران يمر عبر وزارة الخارجية الإيرانية ووزيرها محمد جواد ظريف.
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