مراكش..جريمة قتل مروعة والسبب الفحم والبصل!

اهتزت مقاطعة المنارة في مراكش، ليلة الأربعاء الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، في عقده الثالث من العمر، في حي دوار إزيكي.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن تفاصيل الحادث تعود إلى خلاف حاد، حصل بين الهالك والجاني، حول أحقية كل منهما في الرصيف، لعرض البضاعة الخاصة بعيد الأضحى من البصل والفحم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الخلاف تطور فيما بينهما، لينتهي بإصابة الضحية، بطعنة غائرة على مستوى العنق أردته قتيلا في الحال.

إلى ذلك، أشارت المصادر ذاتها، إلى أنه تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد السادس، فيما تمكنت عناصر الشرطة القضائية باعتقال الجاني، والبحث لازال جاريا لتوقيف شقيقه الذي لاذ بالفرار.