مدرب “الأسود” يوجه الدعوة لـ17 لاعبا لخوض معسكر إعدادي بالقنيطرة استعدادا لـ”الكان”

سيدخل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، تجمعا إعداديا مغلقا بمدينة القنيطرة، وذلك في الفترة المتراوحة ما بين 19 و23 غشت 2019

وحسب الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فغن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها بلادنا العام المقبل.

ولهذا الغرض وجه هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الدعوة إلى 17 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :