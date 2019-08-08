سيدخل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، تجمعا إعداديا مغلقا بمدينة القنيطرة، وذلك في الفترة المتراوحة ما بين 19 و23 غشت 2019
وحسب الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فغن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها بلادنا العام المقبل.
ولهذا الغرض وجه هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الدعوة إلى 17 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :
|
الرقم
|
الاسم
|
اللقب
|
الفريق
|
1
|
سعد
|
كنية
|
فتح سطات
|
2
|
يوسف
|
مزراعي
|
فتح سطات
|
3
|
عبد اللطيف
|
فاتي
|
فتح سطات
|
4
|
محمد
|
جواد
|
تولون اليت فوتصال الفرنسي
|
5
|
بلال
|
البقالي
|
اكسيس فوتصال الفرنسي
|
6
|
سفيان
|
المسرار
|
اكسيس فوتصال الفرنسي
|
7
|
رضا
|
الخياري
|
المدينة العليا القنيطرة
|
8
|
زكارياء
|
كاويري
|
لوكوس القصر الكبير
|
9
|
إدريس
|
الرايس
|
أجاكس طنجة
|
10
|
نبيل
|
أكعزون
|
اف سي مارلين الهولندي
|
11
|
أنس
|
العيان
|
لينكس لاتنيا الإيطالي
|
12
|
عبد الكريم
|
نبية
|
أتليتكو القنيطرة
|
13
|
عبدالعزيز
|
بوخريص
|
مانريسا فوتصال
|
14
|
خالد
|
بوزيد ستيتو
|
انديسترياس سانتا لوما
|
15
|
محمد اشرف
|
سعود
|
صقر اكادير
|
16
|
سوفيان
|
بوريط
|
المدينة العليا القنيطرةا
|
17
|
يونس
|
ايت صالح
|
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب “الأسود” يوجه الدعوة لـ17 لاعبا لخوض معسكر إعدادي بالقنيطرة استعدادا لـ”الكان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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