لأول مرة فنان عربي يغني في “الكامب نو”.. الحضري يغني نشيد “البارصا” باللغة العربية-فيديو

أضحى الفنان المغربي حميد الحضري، أول مغربي وعربي وإفريقي، يغني في ملعب “الكامب نو” الشهير، وقد أدى النشيد الرسمي لفريق برشلونة الإسباني باللغة العربية.

وكشف الحضيري ل”لليوم24″ أنه تلقى الدعوة من نادي برشلونة الإسباني، ليشارك في حفل أقيم نهاية الأسبوع الماضي في محيط “الكامب نو”، حضرته جماهير الفريق الكتلاني، وممثلين عن رابطات مشجعي الفريق من مختلف أنحاء العالم، وأعضاء عن المكتب المسير للفريق.

وأدى الحضري النشيد الرسمي لفريق برشلونة باللغتين العربية والكتلانية، كما قدم أمام الحضور أغنيته المعروفة “بومبيرا”.

ويعتبر الحضري من بين أبرز عشاق برشلونة المشاهير في المغرب، ودائما ما يحضر مباريات الفريق من مدرجات ملعب “الكامب نو”.