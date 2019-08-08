هل سينتقل أزارو للدوري الفرنسي؟.. الأهلي المصري يرد

نفى النادي الأهلي المصري لكرة القدم، الأخبار التي تم تداولها مؤخرا المتحدثة عن انتقال مهاجمه المغربي وليد أزارو إلى فريق بوردو الفرنسي.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أنه الأنباء التي ربطت أزارو ببوردو لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد عرض رسمي من الفريق الفرنسي لضم اللاعب المغربي.

وأشار عبد الحفيظ أن الجهاز الفني لبطل الدوري المصري بقيادة المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي، لم يناقش في الأساس فكرة التخلي عن المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي.

ويأتي نفي الأهلي خبر انتقال صاحب 24 عاما، في الوقت الذي تحدثت فيه بعض التقارير الفرنسية عن رغبة بوردو في انتداب وليد أزاروا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعزز صفوف الفريق الفرنسي بدءا من الموسم القادم.