شرطة آسفي تستدعي “متعاقدة” بسبب تدوينة أعلنت فيها المشاركة في مسيرة مراكش -صورة

بعد أيام من خروج الأساتذة “المتعاقدين” في مظاهرة بمدينة مراكش، بمناسبة أربعينية والد الأستاذة هدى حجلي، الذي توفي بعد إصابته في تدخل أمني بالعاصمة الرباط، وجهت سلطات آسفي استدعاء لأستاذة على خلفية تدوينة أعلنت فيها المشاركة في مظاهرة “المتعاقدين”.

وقالت الأستاذة “المتعاقدة” إيمان وقار، في حديثها اليوم الخميس لـ”اليوم 24″، إن ضابط الشرطة رئيس فرقة الجرائم المعلوماتية بمصلحة الشرطة القضائية بآسفي، وجه لها استدعاء، أول أمس، للمثول أمام الشرطة القضائية، أمس الأربعاء.

وتقول وقار في التصريح ذاته، إنها فوجئت لدى مثولها أمس أمام الشرطة القضائية باستجوابها على خلفية تدوينة نشرتها، قبل أيام، عبرت فيها عن مشاركتها في مسيرة الأساتذة بمراكش، وتوجيه اتهامات لها بالتحريض والمشاركة والدعوة للمشاركة في مسيرة غير مرخص لها.

وتعليقا على استدعائها، استغربت وقار استدعاءها هي بالضبط رغم أن عشرات الأساتذة المتعاقدين كتبوا تدوينات مماثلة يعلنون فيها مشاركتهم في مسيرة مراكش، وزاد استغرابها بتوجيه اتهامات لها بالتحريض، رغم أن تدوينتها تعبر فيها عن موقفها الشخصي، حسب قولها، ولا تدعو فيها الآخرين للمشاركة.