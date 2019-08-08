زلزال قوي يضرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة، مناطق قريبة من مدينة دينزيلي غربي تركيا، الخميس، وفقا لمرصد الزلازل في تركيا.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات ناتجة عن الهزة، ولكنه أثار نوبة من الهلع بين سكان المنطقة، وفقا لمصادر عدة.
وقال مرصد قنديلي إن الزلزال وقع على بعد 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة.
وكان زلزال قد ضرب دينيزلي غربي تركيا، بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، في مارس الماضي.
وقال مرصد قنديلي إن الزلزال وقع على بعد 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة.
وكان زلزال قد ضرب دينيزلي غربي تركيا، بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، في مارس الماضي.
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